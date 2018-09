Homem invade palco e dá golpe de capacete para salvar 'Jesus' em 'Paixão de Cristo'

'Foi cancelada a Páscoa, salvaram Jesus em Nova Hartz', escreveu internauta que publicou o vídeo nas redes sociais. Foto: Facebook / @fernandopereirarock

Tudo corria bem durante uma encenação da Paixão de Cristo no município de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, até que um 'soldado romano' entra em cena e machuca 'Jesus Cristo' com uma 'lança'. Neste momento, para surpresa de todos os presentes, um homem invade o palco e dá um golpe de capacete na nuca do 'soldado'. O momento inusitado ocorreu na última Sexta-feira Santa, 30.

De acordo com o jornal Panorama, da região do Vale do Paranhana, após a primeira agressão, o invasor ainda trocou socos com outro ator e acabou rendido por outros participantes da peça no próprio palco.

Um irmão do agressor apareceu no local e explicou que ele sofreria de surtos psicóticos e teria acompanhamento de medicamentos. Os atores agredidos registraram um boletim de ocorrências.

Confira o vídeo abaixo (o momento da agressão ocorre a partir dos 50 segundos):

Veja também algumas chamadas para o evento, antes que ele ocorresse: