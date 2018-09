Homem grava vídeo após encontrar rato morto dentro de Red Bull

Animal morto estava dentro da lata da bebida energética Foto: Pixabay / @noelsch

Um homem no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, encontrou um rato morto dentro de uma lata de Red Bull. Ele gravou um vídeo abrindo a lata e compartilhou em suas redes sociais.

Josh Henley comprou a bebida na noite desse domingo, 11. Ele afirma que bebeu apenas metade do conteúdo e deixou a lata aberta em seu carro. No dia seguinte, ao esvaziar a lata, sentiu algo pesado dentro dela. Foi assim que descobriu o animal morto.

"Confiram dentro dos seus Red Bulls antes de beber. Aparentemente pode haver ratos nele", disse Josh no vídeo que compartilhou no Facebook e que mostra ele abrindo a lata com uma faca. Ele contou que gravou o vídeo porque, caso contrário, as pessoas não acreditariam na história.

"Eu bebo Red Bull o tempo todo e acho que não vou mais fazer isso", falou. Ele acredita que o animal não entrou na lata depois que já estava aberta porque não encontrou outros sinais dele em seu carro.

A equipe de comunicação da Red Bull disse ao jornal Metro que é "inconcebível que uma partícula, quem dirá um rato, possa passar pelos processos modernos de produção de bebidas".

Assista ao vídeo: