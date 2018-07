Homem gasta R$ 105 mil em cirurgias para ter a aparência de um elfo

Luis Padron pretende se tornar um elfo de verdade Foto: Facebook/ @PlasticoPrincipe

Um argentino gastou mais de 25 mil libras em cirurgias, aproximadamente R$ 105 mil, para ter a aparência de um elfo. Luis Padron é fã das criaturas da mitologia celta e diz que ainda não chegou ao resultado que deseja: se tornar um elfo da vida real.

“Eu me considero um trans espécie. Do mesmo jeito que pessoas transgênero se sentem, eu preciso me transformar naquilo que me sinto por dentro. Não espero que as pessoas entendam, só peço que respeitem”, declarou ao Daily Mail.

O rapaz, de 25 anos, contou que seu fascínio pelas criaturas fantásticas teve início já na infância, quando ele sofria bullying, não tinha amigos e começou a ler muitos livros de elfos. À época, ele já clareava a pele e os cabelos.

Desde então ele já gastou mais de R$ 105 mil em cirurgias para afinar a mandíbula, mudar o nariz, remover os pelos do corpo inteiro e até mesmo para mudar a cor de seus olhos, entre outras coisas.

O custo mensal para manter sua aparência mitológica é de, aproximadamente, R$ 17 mil por mês. O dinheiro serve para comprar protetor solar fator 100, tintas para o cabelo, cremes especiais e demais tratamentos.

Ele diz que atrai olhares na rua mas isso não o impedirá de se tornar um elfo de verdade. Para isso, ele ainda precisa passar por algumas cirurgias como, por exemplo, deixar as orelhas pontudas, deixar a linha do cabelo em formato de coração, alongar as pernas para ficar com dois metros de altura e retirar algumas costelas para ficar com a cintura fina.

Agora ele tem carreira de modelo e é pago para ir a eventos como um 'elfo de verdade'. “A mudança mudou minha vida para melhor em tantos aspectos que eu nem saberia citar”, diz.

“Eu quero ser um elfo, um anjo, um ser fantástico. Meu objetivo é perder minha aparência humana e adquirir aspecto celestial, gracioso e delicado”, contou. “Eu tenho meu próprio ideal de beleza e pretendo alcançá-lo, não importa o quê”.

Pelo Facebook de Luis Padron é possível perceber que ele é fã de Xuxa Meneghel. Quem diria que um elfo argentino seria fã de uma cantora infantil brasileira?

Confira algumas fotos do elfo: