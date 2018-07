Homem fica preso em refrigerador e toma cerveja para passar o tempo

Um homem ficou preso em sala refrigerada durante a madrugada e acabou bebendo as cervejas lá de dentro para se esquentar (foto ilustrativa) Foto: Twitter/@CStoreNews_

A polícia de Wisconsin, nos Estados Unidos, relatou um caso inusitado que ocorreu na última terça-feira, 24: um homem de 38 anos ficou preso dentro de uma sala refrigerada após ter ido a uma loja de conveniências para comprar cerveja.

Segundo a polícia, o cidadão foi até a loja, que estava perto perto do fim do expediente, e demorou para pegar suas cervejas. Quando tentou sair, as portas da sala refrigerada haviam sido trancadas automaticamente. Em face à possibilidade de ficar preso lá a madrugada inteira, o homem resolveu beber algumas cervejas para se esquentar no refrigerador, cuja temperatura média é de -1ºC.

No dia seguinte, quando a loja abriu novamente, ele saiu tranquilamente pela porta da frente sem pagar pela long neck e três latinhas que havia consumido enquanto estava preso. A polícia acabou achando o ‘criminoso’ e ele teve que ressarcir a loja pelas cervejas consumidas.