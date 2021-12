Homem faz assaltos vestido de Papai Noel e é detido na Itália

Homem vestido de Papai Noel passeia de patinete pelas ruas de Roma. Foto: RICCARDO ANTIMIANI/ ANSA

Um homem fantasiado de Papai Noel realizou uma série de assaltos na região de Trionfale, em Roma, nos últimos dias, e foi detido pelos carabineiros locais após uma troca de tiros.

O criminoso de Novi Ligure, cuja identidade não foi revelada, tem 45 anos de idade e já havia sido preso por posse de drogas no passado.

Segundo as autoridades italianas, o assaltante, que já roubou diversas farmácias, entrou em uma tabacaria e acertou a cabeça do dono do local com a coronha da arma e fugiu. Na área, já existiam serviços de controle para identificar o ladrão que se transportava com um carro.

Na noite de segunda-feira, 13, após uma perseguição, ele foi encontrado na área de Corso Francia, na capital italiana, pelos carabineiros do núcleo operacional de Trionfale, com todo o dinheiro roubado e uma arma carregada, além de letras de rap sobre os assaltos.

A polícia abriu uma investigação para esclarecer se ele é responsável por outros incidentes semelhantes na região. Ao todo, o italiano é acusado de cinco roubos cometidos em poucos dias.

Casos semelhantes

Esta não é a primeira vez que um criminoso se veste com roupas de Papai Noel para fazer assaltos. Em 2014, na Austrália, um caso também foi registrado quando um homem fantasiado roubou uma agência dos correios e fugiu em um jipe. Já no ano seguinte, em 2015, outro Papai Noel assaltou um restaurante no Reino Unido, fugindo com toda a arrecadação, após ameaçar os funcionários.