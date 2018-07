Homem fantasiado de Homem-Aranha visita crianças atingidas pelo Harvey

Um homem de Houston, no Texas, se fantasiou de Homem-Aranha e levou alegria a crianças atingidas pela passagem do furacão Harvey.

Ele visitou o Centro de Convenções George R. Brown, onde centenas de pessoas se abrigam desde o início das fortes tempestades.

Como todo bom super-herói, o rapaz não teve sua identidade revelada, mas diversos vídeos e fotos do ‘Homem-Aranha de Houston’ foram publicados e viralizaram no Twitter.

Assista:

Your friendly neighborhood Spider-Man making kids smile at the GRB: pic.twitter.com/K2NSweXAE4

And this one. These videos courtesy of @RobbieVaughn79 are priceless: pic.twitter.com/DARkwFmaAy