Homem esquece quadro de 1,5 milhão de euros em um táxi 

Polícia encontrou o taxista, que devolveu a obra Foto: Pexels/ Pixabay

Um quadro avaliado em 1,5 milhões de euros do artista Lucio Fontana foi esquecido em um táxi em Paris. O passageiro era um negociador de arte estava a caminho de um encontro com um colecionador no centro da capital francesa na última quinta-feira, 27, e colocou a obra no porta-malas.

Segundo a AFP, quando notou que havia deixado o quadro no carro, tentou localizá-lo, mas não conseguiu. Então, foi à polícia registrar um roubo.

Uma fonte policial revelou que, depois, o táxi foi localizado e o motorista devolveu o quadro. A obra fazia parte da série Concetto spaziale do italiano Lucio Fontana.

Com informações da AFP