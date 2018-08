Homem escreve carta de término de relacionamento para cancelar plano de academia

A academia pediu uma carta para certificar o cancelamento – e o cliente a fez da melhor forma possível. Foto: Pixabay

O usuário norte-americano do Reddit Mastrrbasser mudou-se de Estado recentemente e, por isso, precisava cancelar seu plano na academia Planet Fitness. Entretanto, a academia tornou a tarefa um pouco difícil e pediu para que o homem escrevesse uma carta certificando o cancelamento.

Então ele escreveu a carta – porém usou um tom bastante peculiar: ele escreveu o texto como se fosse uma carta informando o término de um relacionamento. A carta foi publicada no Reddit na última terça-feira, 30.

"A quem interessar possa, é com muito arrependimento e com o coração partido que eu escrevo esta carta, mas eu devo ir em frente com minhas intenções com sinceridade e honestidade. Alguns eventos na vida me colocaram em um lugar diferente, e mesmo que tenha sido uma das decisões mais difíceis que eu fiz nos últimos tempos, foi a decisão certa. O propósito desta carta é terminar meu relacionamento com a Plent Fitness", escreveu o homem.

"Eu sei que tenho andado distante, mas é porque eu mudei. Eu tenho necessidades diferentes agora, e, para ser sincero... você não mudou em nada. Você ainda é aquele prédio grande amarelo e roxo. Eu não quero te mudar, e dói muito pensar que um dia já fomos um só, mas agora nós estamos separados e em lugares diferentes. Além disso, eu mudei e tenho uma nova facilidade (uma academia em meu condomínio), com um conjunto de 'arte' que realmente deixa minhas pernas torneadas, e com uma proximidade que te deixaria até com as bochechas rosadas só de pensar nisso. Eu não quero que você sinta inveja ou me julgue. Não é a Planet Fitness que eu conheço e amo. Eu ainda amo você, mas mais como uma amiga neste momento. Sinto muito que as coisas não puderam ser melhores entre a gente", continua a carta.

O homem finaliza a carta dizendo: "Todas as coisas chegam ao fim e eu espero que essa carta chegue até você. Continue sendo você mesma, e, enquanto crescemos, estaremos vivendo nossas vidas um sem o outro. Acho que isso é para o melhor. P.S.: Minha mulher também precisa cancelar seu plano".