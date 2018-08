Homem enfrenta bisão que atrapalhava o trânsito e animal revida; veja o vídeo

Homem enfrentou bisão e assustou motoristas. Foto: Facebook / Lindsey Jones

Um motorista foi gravado enfrentando um bisão no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 1º. O animal atrapalhava o trânsito e o homem saiu de sua caminhonete para afastá-lo.

No entanto, quando a situação parecia ter se resolvido, o rapaz resolveu provocar o bicho batendo no peito e fazendo gestos. O bisão, então, avançou e uma outra pessoa gritou "saia daí". Lindsey Jones, que registrava o momento, mostrava-se assustada, gritando "não, não, não!".

Após uma tentativa de ataque, o animal desistiu do motorista e foi para o acostamento por livre e espontânea vontade. Alguns usuários do Facebook reprovaram a atitude afrontosa. "Esse cara é um idiota, deveria ser preso", disse um dos internautas. Outros, no entanto, preferiram elogiar a beleza do animal, que chega a pesar uma tonelada e ter 3,5 metros de comprimento.

Veja abaixo o vídeo.