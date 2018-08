Homem é preso nos EUA por tentar roubar avião para ir a um show

Jovem de 18 anos tentou roubar um jato comercial nos EUA para ir a um show de rap em outro estado. Foto: Pixabay / skeeze

Um homem foi indiciado pela polícia de Texarkana, no Texas, Estados Unidos, após ter sido acusado de planejar o roubo de um jato comercial para ir a um show de rap em outro estado.

Zemarcuis Devon Scott, de 18 anos, foi preso pela polícia no aeroporto regional depois que seguranças do lugar avisaram as autoridades sobre um homem que teria pulado a cerca e tentado entrar em um jato comercial da empresa American Eagle.

De acordo com o jornal local Texarkana Gazette, ao ser abordado pelos policiais, Scott, que já tinha histórico de outros crimes, contou que pretendia roubar o jato para ir a um show de rap. Ele teria dito, ainda, que achou que fosse fácil pilotar a aeronave e não seria necessário mais do que apertar botões e puxar alavancas.

Embora o incidente tenha acontecido em quatro de julho, Scott foi formalmente indiciado apenas nesta semana. Ele responderá por invasão de propriedade comercial e tentativa de furto de propriedade com valor acima de US$ 25 mil. Pela lei local, ambos os crimes podem render de três a 10 anos de prisão além de uma multa de US$ 10 mil.