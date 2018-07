Homem é presenteado com 6.500 Kit Kats após ter seu chocolate roubado

Estudante ganha 6.500 chocolates de presente Foto:

O estudante Hunter Jobbins viralizou na internet após publicar em suas redes sociais a respeito de um furto que sofreu em seu veículo. O ladrão levou nada menos que um chocolate Kit Kat.

"Vi um Kit Kat em seu porta-copos. Eu amo Kit Kats, então tentei abrir sua porta, e ela estava destrancada. Não peguei nada além do Kit Kat. Me desculpe, estou com fome", dizia o bilhete.

"Quem rouba o Kit Kat de alguém? QUEM FAZ ISSO?! Nos envia uma DM [mensagem direta] e nós o substituiremos para você", publicou o twitter oficial da empresa após a grande repercussão da postagem de Hunter.

A Kit Kat resolveu então dar 6.500 embalagens do doce para o jovem, como forma de recompensá-lo pela perda. É de deixar qualquer um com inveja!