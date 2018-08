Homem é picado por cabeça de cobra separada do corpo no Texas

Cabeça estava no jardim da casa e atacou homem depois de morta. Foto: Huskyherz/Pixabay

Um homem da cidade de Corpus Christi, no Texas, teve de tomar 26 doses de antídoto depois de ser picado pela cabeça cortada de uma cobra.

A mulher dele, Jennifer Sutcliffe, disse à rede de notícias local KIII-TV que os dois estavam no jardim de casa quando ela avistou o animal. Ele rapidamente pegou uma pá e decapitou a serpente.

Depois, quando ele foi se desfazer dos restos da cobra, a cabeça reagiu e o mordeu na mão. "Ele ficou com muito veneno no ponto da mordida", disse Jennifer. O homem começou a ter convulsões, perder a visão e ter sangramento interno.

As primeiras 24 horas, segundo a mulher, foram as piores. Os médicos disseram que ele poderia não resistir, mesmo depois das numerosas doses de antídoto.

"Uma pessoa normal que é picada recebe de duas a quatro doses. Ele recebeu 26", disse ela. O caso ocorreu no dia 27 de maio e, mais de uma semana depois, ele está em condições estáveis, mas com as funções dos rins fracas. O cirurgião Michael Halpert disse que, embora possa acontecer, morrer de picada de cobra é raro.