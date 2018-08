Homem é multado por alimentar ursos três vezes nos últimos oito anos

Um norte-americano foi multado por dar comida a ursos selvagens, o que acarretou nos bichos terem que ser sacrificados pelas autoridades Foto: Thomas D. Mangelsen/The Washington Post

Um norte-americano do Colorado, nos Estados Unidos, foi multado em US$ 1 mil (cerca de R$ 3,7 mil) por alimentar ursos de forma intencional três vezes nos últimos oito anos. A denúncia foi feita por um morador da cidade de Durango, que viu o homem - cuja identidade não foi revelada - deixando comida para os bichos em seu quintal.

“Eu fico me perguntando a razão de alguém fazer isso”, disse Matt Thorpe, diretor da agência de parques do Colorado, para o jornal The Durango Herald. “Essa ação não é só perigosa para ele ou seus vizinhos, mas também para os ursos”, continuou, dizendo que agora os ursos alimentados pelo homem terão que ser sacrificados por conta do seu contato com humanos.

Uma investigação feita pela agência mostrou que o cidadão já havia sido multado pela mesma transgressão duas outras vezes, em 2010 e 2012. Se ele for pego novamente dando comida para os animais selvagens, pode levar uma nova multa de mil dólares.