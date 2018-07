Homem é encontrado morto embaixo de 6 toneladas de revistas pornográficas

De acordo com o jornal Metro, do Reino Unido, um homem de 50 anos foi encontrado morto dentro de seu flat, no Japão, embaixo de 6 toneladas de revistas pornográficas.

As autoridades locais encontraram a vítima seis meses após sua morte. Sua família, segundo a publicação, havia enviado uma equipe de limpeza ao apartamento e encontraram o corpo do homem embaixo das publicações.

O jornal diz que a família tentou manter a história em sigilo, mas as fotos do apartamento do japonês foram divulgadas na internet por um dos funcionários da equipe de limpeza.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.