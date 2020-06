Homem é detido após pichar declaração de amor: ‘valeu a pena’

Homem foi preso enquanto pichava uma declaração de amor em um muro Foto: ROMU / Guarda Municipal de São José dos Pinhais

Uma boa declaração de amor pode conquistar e emocionar uma pessoa, mas é importante tomar alguns cuidados, como respeitar a lei. Mas um homem morador de São José dos Pinhais, no Paraná, acabou ignorando esse fato e foi detido no domingo, 7, após ser flagrado pela Guarda Municipal da cidade pichando um muro.

A ideia do homem, de 41 anos, era fazer uma declaração com a frase “Suzi te amo” em um lado da Avenida Rui Barbosa, em frente ao aeroporto Afonso Pena. Ao ser flagrado por uma equipe da Guarda Municipal que fazia patrulha na área e ser conduzido à delegacia, ele revelou que essa era sua segunda pichação com o tema.

O “alvo” da declaração teria se relacionado com o homem há seis anos, mas os dois acabaram se separando e ela se casou e teve filhos. O homem, porém, disse ainda estar apaixonado por ela.

“Os locais escolhidos para a pichação ficam no trajeto que a mulher faz na ida e volta do trabalho, para que ela pudesse ver as declarações todo dia”, explicou o guarda municipal Jacomel em entrevista para o E+.

“O homem foi levado para a delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado na sequência, mas deverá comparecer a uma audiência para responder sobre a ação”, comentou Jacomel. Apesar disso, o homem disse que “valeu a pena” ser preso por fazer a declaração de amor, e que espera que a mulher veja o quanto ele a ama.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais