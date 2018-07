Homem é advertido por dirigir enquanto toca gaita de fole Foto: Pixabay/Reprodução

Acostumados a advertir e multar motoristas em alta velocidade ou no celular, policiais da cidade de Dunedin, na Nova Zelândia, tiveram uma surpresa enquanto faziam a ronda em um posto de monitoramento da cidade: um homem tocava uma música enquanto dirigia.

O sargento Bryce Johnson disse que viu um motorista tocando um objeto que se parecia com um clarinete. "Ele não estava com as mãos na direção, claramente porque tocava um instrumento".

Assim que o homem foi parado, percebeu-se que o objeto era, na verdade, parte de uma gaita de fole, associada à cultura escocesa e irlandesa. Ele foi advertido de que precisava dirigir com as duas mãos no voltante, e seguiu viagem sem ser multado.

Para o sargento Johnson, mesmo o tocar música é perigoso. "Essas atividades, assim como o falar ao celular, são distrativas e atrapalham a direção", avalia.