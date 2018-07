Homem doa milhas para pessoas encontrarem suas famílias no Natal

Peter Shankman e a filha Foto: Reprodução/Facebook/Peter Shankman

O jornalista, empresário e autor norte-americano Peter Shankman viaja bastante para ministrar palestras. E as passagens aéreas lhe renderam 350 mil milhas só neste ano. Só que, em vez de usá-las para viajar mais ainda, ele decidiu, há quatro anos, começar a doá-las para quem não tem dinheiro para fazer alguma viagem importante.

Shankman se uniu com a Abroaders, um serviço que ajuda a encontrar os melhores preços de passagens, e convidou outras pessoas dispostas a ajudar para doar suas milhas ao site. Quem estivesse interessado em recebê-las precisou compartilhar sua história no Imgur, cujos usuários votaram em suas preferidas.

Ele achou que conseguiria ajudar quatro pessoas em 2016, mas no fim das contas foram dez, com a ajuda que recebeu de outros internautas.

"Nós reclamamos de tudo: 'Meu voo está atrasado, eu tenho que acordar cedo", disse ao Huffington Post. "Mas na verdade somos muito sortudos. Nós podemos voar para vários lugares, ver coisas novas o tempo todo. Poder fazer isso - eu sou muito sortudo."

Dentre os que ganharam as milhas este ano estão: um pai que vai encontrar seu filho com autismo e uma mulher com câncer cuja irmã vai poder viajar para vê-la no fim do ano. A filha de Shankman ainda é pequena, mas segundo o pai já entende o quanto é importante fazer boas ações.