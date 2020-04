Homem descobre R$ 43,1 milhões na conta ao sacar o auxílio emergencial nos EUA

Americano ficou milionário da noite para o dia ao ir buscar seu auxílio emergencial, mas logo 'perdeu tudo'. Foto: WGN9

O bombeiro voluntário Charles Calvin mora em Chicago, nos Estados Unidos, e se surpreendeu ao ir buscar no banco o pagamento de US$ 1,7 mil (R$ 8,9 mil), feito pelo governo americano para estimular a economia em tempos de coronavírus.

Ele ia sacar apenas US$ 200 (R$ 1 mil) da conta mas, quando olhou o extrato, viu nada mais nada menos que US$ 8,2 milhões (R$ 43,1 milhões). Ele conferiu mais de uma vez para ver se não era um engano, mas de fato o dinheiro estava em sua conta.

Dias depois, Calvin ligou para o banco para entender a situação e disseram que o valor não estava mais lá. Constava apenas o auxílio emergencial. Em entrevista à emissora americana WGN, ele afirma que a situação foi "um pouco chata".

“Você deixa de ser milionário por um segundo e volta a ser quebrado novamente. Quando você é pobre, não tem outro lugar para ir, a não ser para cima", disse em tom otimista.

Não foi divulgado se o depósito milionário foi um erro do governo federal, do banco ou do caixa eletrônico.

