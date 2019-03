Homem descobre que rato arruma suas ferramentas durante a noite

Roedor com mania de arrumação guardava os objetos todas as noites. Foto: Reprodução de 'House-proud mouse caught on camera tidying garden shed | SWNS TV'/YouTube

O aposentado britânico Stephen McKears, de 72 anos, achava que estava enlouquecendo. Todas as noites, ele deixava objetivos, como parafusos e porcas, espalhados no balcão de sua oficina e, no dia seguinte, tudo havia sido movido para dentro de um recipiente próximo.

Ele percebeu essa movimentação estranha há um mês e decidiu pedir a ajuda de um vizinho para resolver o mistério.

Os dois montaram uma câmera para identificar o 'fantasma' que tinha mania de arrumação. "Eu não sabia o que poderia ser no começo. As crianças estavam dizendo que era um fantasma", contou o aposentado.

McKears e o vizinho ficaram desconcertados quando as imagens da câmera mostraram que um rato guardava item por item dentro do recipiente. O roedor tentava movimentar até objetos com o dobro de seu tamanho.

Confira abaixo:

VEJA TAMBÉM: Fofos, porém criminosos: veja os animais que já cometeram delitos