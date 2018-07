Homem descobre gatinha presa dentro do para-choque de seu carro

Gatinha ficou, aproximadamente, 14 horas presa no carro Foto: YouTube/ S U

Um homem ouvir um miado vindo de sua garagem e achou o barulho muito estranho, porque sua família não tem um gato em casa. Ao chegar no local de onde vinha o som, identificou que havia um animal dentro do para-choque de seu carro.

Ele gravou o momento em que concluiu que o gato estava no veículo:

No mesmo dia, para resolver a situação e ajudar o animal, o homem levou seu carro na assistência técnica. Eles abriram o automóvel na parte debaixo e tiraram uma gatinha. Ele postou outro vídeo do resgate e agracedeu à Tesla, fabricante do veículo.

"Eles resgataram essa bela gatinha que estava presa no meu Modelo X por, provavelmente, mais de 14 horas e deram água para ela. Além disso, a família de um dos funcionários que a resgataram se ofereceu para dar a ela um lar cheio de amor", escreveu o dono do carro no segundo vídeo.

Assista:

O fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, retuitou os dois vídeos do homem no sábado, quando o caso ocorreu.