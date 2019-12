Homem decora jardim com 25 mil luzes de Natal e atrai visitantes de todo o mundo

Decoração de Natal do belga Serge Hennebel conta com 25 mil luzes. Foto: Yves Herman/Reuters

A vila belga de Hamme-Mille se tornou a central do Natal neste sábado, 7, quando o 'Elfo Serge' ligou as mais de 25 mil luzes em seu jardim.

A exibição construída pelo engenheiro aeronáutico belga Serge Hennebel reúne visitantes de todas as partes do mundo para seu pequeno jardim, a 15 quilômetros de Bruxelas.

"Há um livro de convidados cheio de comentários legais de visitantes de todo o mundo: Japão, Estados Unidos, Canadá, Brasil...", diz ele, que há dez anos faz essa celebração. No local, existe uma árvore gigante e 15 pessoas atuam como 'elfos'.

Serge Hennebel e um homem vestido de Papai Noel interagem com crianças que visitam o jardim transformado em vila natalina. Foto: Yves Herman/Reuters

Em 2013, Hennebel instalou um trem para fazer um passeio pelo jardim e, em 2017, ele mesmo vestido de Papai Noel conduziu um casamento no jardim.

O paraíso de inverno do engenheiro também apresenta um toque único belga com decorações como um Manneken Pis, a famosa estátua em Bruxelas que retrata um menino fazendo xixi, vestida especialmente para as festas de fim de ano.