Homem de 84 anos aprende a aplicar maquiagem para ajudar mulher que quase não enxerga

Aos 84 anos, homem começou a fazer aulas de maquiagem para fazer com que mulher se sentisse bem. Foto: Free-Photos/Pixabay

Um homem de 84 anos aprendeu a fazer maquiagem para ajudar a mulher dele que tinha começado a perder a visão. A bela história do casal irlandês chamou tanta atenção que o maquiador de Kim Kardashian convidou os dois para participarem de uma aula dele em Londres.

"Nós estamos casados há 56 anos. Estamos apenas aproveitando a vida", disse Des em entrevista à BBC. "E nós ainda somos casados", reitera Mona.

"O olho esquerdo dela está muito ruim, não vê nada", explica o marido, que foi em busca de aulas de maquiagem para fazer com que a mulher ainda se sinta bem.

Des chegou até a maquiadora Rosie, da Irlanda. "Ele estava me contando a história de Mona, que sua visão estava muito ruim e que ela era incapaz de segurar as coisas adequadamente. Ela tremia muito as mãos", contou a profissional.

"Des pegou os pincéis da minha mão e quis tentar", disse Rosie. Segundo ela, o homem fazia tudo naturalmente, com muita habilidade.

A história chegou ao conhecimento de Mario Dedivanovic, maquiador de Kim Kardashian. "Mario foi tocado pela história e disse ao seu gerente 'eu quero os dois na minha aula master em Londres'", conta Des.

"Foi um esforço para mim perceber quão grande era isso", disse Mona. "Mona e eu concordamos com uma coisa: menos é mais", afirma Des.