Homem compra processador de bitcoins e recebe DVD de ‘O Poderoso Chefinho’

Processador de bitcoin é trocado por DVD de 'O Poderoso Chefinho'. Foto: Cena de 'O Poderoso Chefinho'/Divulgação

Um homem na Inglaterra decidiu aderir ao boom dos bitcoins mas em vez de receber o produto comprado, um processador para minerar a moeda digital, acabou ganhando uma cópia do DVD da animação O Poderoso Chefinho.

O aparente engano aconteceu com Ichim Bogdan Cezar, na cidade de Stroke. Ele e seu cunhado desembolsaram quase 3.150 libras, o correspondente a R$ 14.106,28, no dia 21 de novembro, segundo o jornal Plymouth Herald. A dupla efetivou a compra do vendedor Minifigures Direct LTD, na plataforma Amazon.

O DVD infantil do O Poderoso Chefinho chegou alguns dias depois, e ao perceber o erro, Cezar se comunicou com a empresa, que informou que o produto correto chegaria no dia 16 de dezembro. Nunca chegou.

O cliente acabou pedindo o reembolso, que só foi concluído no último dia 20 de janeiro, dois meses após o pagamento. “O que mais me irritou foi a percepção de que a Amazon não estava disposta a me ajudar a recuperar meu dinheiro. Eu até deixaria de lado, não fosse a pequena fortuna envolvida na compra”, relatou Cezar.

Ao que tudo indica, o inglês não foi o único a passar por essa experiência. As últimas revisões da qualidade do vendedor Minifigures Direct LTD's Amazon são ruins e há relatos de que o vendedor dá golpes nos clientes.