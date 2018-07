Homem compra depósito e acha quadros que podem valer milhões de dólares

Um vendedor de obras de arte comprou um depósito e pode ter achado seis obras do pintor holandês Willem de Kooning que podem valer milhões de dólares Foto: David Kellen Gallery via AP

Um vendedor de obras de arte de Nova York que comprou um depósito cheio de quadros por US$ 15 mil (cerca de R$ 56,8 mil) acredita ter feito um bom negócio após descobrir telas que podem ter sido produzidas pelo pintor abstracionista holandês Willem de Kooning, cujas obras já foram leiloadas por até US$ 162,4 milhões (R$ 616,1 milhões, aproximadamente).

Segundo o jornal New York Post, David Killen comprou o armazém, localizado em Ho-Ho-Kus, Nova Jersey, em 2017. O local tinha obras de arte que eram da coleção do curador Orrin Rile, que morreu em 1986, e sua esposa, Susanne Schnitzer, morta em 2009.

Os seis quadros não estão assinados, mas Killen conversou com um avaliador e eles estão certos de que foram pintados por Kooning. “Eu vi essas caixas enormes com ‘de Kooning’ escrita nelas”, falou o vendedor ao jornal. “Quais são as chances de achar seis quadros de Kooning largadas em um depósito? Isso é inédito”, disse.