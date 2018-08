Homem cai em fosso de obra de arte que parecia uma pintura no chão

Obra de Anish Kapoor é um fosso de 2,5 metros de profundidade. Foto: YouTube/fundacaoserralves

Na semana passada, um senhor italiano de 60 anos resolveu ir até o Museu Fundação Serralves, em Porto, Portugal, ver a exposição Anish Kapoor: Obras, Pensamentos, Experiências. Entretanto, o que era para ser um passeio tranquilo acabou em acidente.

De acordo com o jornal Renascença e com o portal Gizmodo, no dia 13 de agosto, o homem teve de ser levado ao hospital após cair no fosso da obra Descida para o Limbo, de Anish Kapoor. A obra é um buraco de 2,5 metros de profundidade, mas como é toda pintada de preto, não dá para saber se se trata de um buraco ou apenas uma pintura no chão.

O museu disse que há diversas placas de aviso para que os visitantes não se aproximem do buraco, e não soube dizer como foi que o senhor caiu. Ele foi levado ao hospital com ferimentos leves.

Após a queda, a obra foi interdidada e deve ser reaberta nos próximos dias, com sinalização reforçada.

Veja mais sobre a exposição abaixo: