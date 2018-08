Homem brinca com garota durante voo para a mãe poder amamentar o outro filho

Caso aconteceu em voo de Missouri à Carolina do Norte Foto: Pixabay/@StelaDi

Uma mãe passava por apuros para acalmar sua filha pequena e seu bebê de colo durante um voo nos Estados Unidos, mas contou com a compreensão e o apoio de um desconhecido para cumprir a tarefa.

Jessica Rudeen voava de Missouri à Carolina do Norte para visitar a mãe com a filha Caroline e o pequeno Alexander, de apenas quatro meses de vida. Alexander chorava em seu colo e Caroline, nervosa com o voo, não queria se acalmar no assento.

Todd Walker, o homem que estava sentado ao lado da menina, conversou com ela até que estivesse calma, desenhou e assistiu a um filme com ela para que Jessica pudesse amamentar o bebê.

“Ao fim do voo, ele e Caroline eram melhores amigos. Não tenho certeza se ele notou, mas ela deu um beijo em seu ombro enquanto olhavam pela janela”, contou a mãe em um texto no Facebook.

Como se não fosse o bastante, quando os quatro trocaram de avião em uma conexão, Todd fez questão de trocar de lugar com outra passageira para continuar ao lado de Caroline.

Jessica se comoveu tanto com a atitude do homem que compartilhou a experiência no Facebook para lhe agradecer. Foi assim que ela entrou em contato com a mulher de Todd, Stacey Walker. As duas pretendem se conhecer em breve.

“Esse cara, Todd, mostrou bondade e compaixão que eu jamais vi em outra pessoa. Ele me disse que sua mulher passou por uma experiência similar quando seus dois filhos eram pequenos e um estranho foi tão atencioso quanto Todd”.

Confira o relato de Jessica (em inglês):