Homem bêbado vai até lanchonete, encontra funcionário dormindo e resolve fazer seu próprio lanche

Alex Bowen entrou na cozinha de uma Waffle House bêbado e tirou várias selfies enquanto fazia um lanche. Foto: Facebook/alex7781

Na semana passada, Alex Bowen decidiu passar em uma Waffle House, rede de lanchonetes dos Estados Unidos, em Columbia, na Carolina do Sul, mesmo estando alcoolizado. Chegando lá, ele teve de atender a si mesmo.

"Eram umas 3h da manhã e eu estava bastante embriagado", falou Bowen à ABC News. Ele parou no balcão, esperou por dez minutos, mas ninguém chegou para atendê-lo. Ele então foi até a cozinha e fez sua própria comida.

"Foi aí que eu fiz um x-burguer com bacon", contou. Enquanto 'invadia' a cozinha do Waffle House, Bowen tirou várias selfies bêbado, mas fez questão de deixar tudo organizado: ele embalou seu lanche para viagem e lavou a louça. As fotos foram publicadas no Facebook e viralizaram.

Durante sua empreitada na cozinha, ele encontrou um funcionário dormindo, mas não o acordou. Durante todo o tempo que Bowen ficou lá, nenhum outro cliente entrou. Ele foi para casa, comeu seu lanche, dormiu e, no dia seguinte, voltou para pagar pela comida que pegou.

A Waffle House disse, em comunicado à ABC News, que vai tomar "medidas disciplinares" contra o funcionário e ainda reconheceu os talentos culinários de Bowen. "Obviamente, Alex tem habilidades culinárias, e nós queremos falar com ele sobre um trabalho, já que nós podemos ter uma vaga para ele", disse a empresa. O funcionário foi suspenso por uma semana.