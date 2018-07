Homem adota cãozinho que urinou nele na rua em vídeo que viralizou

Rapaz disse que foi alvo de críticas ao tentar chutar animal Foto: Reprodução / Banana e Feijoada

O cachorrinho que viralizou após ter feito xixi em um homem sentado numa calçada distraído com seu celular foi adotado justamente pela 'vítima' da situação. O caso ocorreu no Rio de Janeiro.

A situação foi filmada e viralizou na internet depois de ser repassada em vídeo por Whatsapp e publicada no YouTube no último sábado, 14. No vídeo, o estudante de Educação Física Heinze Sánchez, de 27 anos, após perceber o que o cão fez, tenta chutar o animal.

No entanto, em seu perfil do Facebook nesta segunda-feira, 16, Heinze mudou de tom: “Acordei hoje de manhã e fui atrás do cãozinho que mijou nas minhas costas. Procurei saber quem era o dono e fiquei sabendo que era de rua. O cãozinho agora tem um lar”.

Heinze afirmou que foi alvo de críticas pelo chute, mas negou que tivesse intenção de acertar o animal. Além disso, revelou que procurou o dono do cãozinho na vizinhança, mas todos disseram que ele era “de rua”. “Então fiz carinho nele, peguei no colo e trouxe para casa, já que não tinha dono. Ele é muito dócil”, disse. O cachorro foi batizado de Enzo.

Confira no vídeo abaixo o momento em que o cão faz xixi no homem: