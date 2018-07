Hoje o iPhone completa dez anos; você lembra como era o mundo antes dele?

Sem muito espaço de armazenamento, os celulares não eram pensados para ouvir música. Os famosos 'toques polifônicos' só foram superados, em grande parte, com a chegada do Sony Ericsson Walkman, que vinha com um cartão de memória externa para armazenar MP3. Em 2007, foi lançado o modelo W910 - aquele que trocava de música quando você chacoalhava com força.

Foto: Reprodução