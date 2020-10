História de gatinha de rua que viaja o mundo de bicicleta vira livro

O livro sobre as viagens da gatinha Nala foi publicado no dia 29 de setembro deste ano Foto: Reprodução Instagram/ @1bike1world

O ex-jogador de rúgbi Dan Nicholson, 31 anos, do time escocês Edinburg, resolveu largar o trabalho para viajar pelo mundo há dois anos. Porém, o que ele não esperava é que uma gatinha no meio do caminho mudaria todos os seus planos. A história viralizou tanto nas redes sociais que se tornou um livro, publicado na semana passada.

O atleta estava cansado de trabalhar nove horas por dia quando resolveu pegar a sua bicicleta e conhecer vários países. Ele deixou a Escócia e viajou para Amsterdã. Passou pela Bélgica, Grécia, Suíça e Itália e embarcou em uma balsa para a Croácia. De lá foi para a Bósnia, onde conheceu Nala, uma gata listrada que se tornaria sua companheira de viagem.

"Eu ouvi uma gata miando atrás de mim. Ela estava me seguindo colina acima. Então eu parei, encostei e ela simplesmente não saiu do meu lado. Eu a coloquei na frente da minha bicicleta e a deixei confortável para levá-la para a próxima cidade. Queria descobrir se ela tinha um microchip de identificação", disse em entrevista ao programa Drivetime, da BBC Radio Scotland.

A felina não tinha um microchip. Então, plano original de ir à Tailândia acabou não acontecendo. "Ela me ensinou a desacelerar e aproveitar muito mais a vida. Com ela na bicicleta, as necessidades dela vêm em primeiro lugar e isso atrasou a viagem. Agora paramos e brincamos muito", conta ele.

A história da parceria desses amigos viralizou em abril de 2019, quando o site Dodo compartilhou um vídeo dos dois. Assim, da noite para o dia, o perfil no Instagram @1bike1world passou de três mil para 150 mil seguidores. Atualmente, a página já possui mais de 800 mil.

Em 29 de setembro deste ano, o ex-jogador publicou o livro Nala's World: One Man, Your Rescue Cat, and a Bike Ride around the Globe (O mundo de Nala: um homem, seu gato resgatado e um passeio de bicicleta ao redor do globo) que conta aos fãs os bastidores das aventuras vividas pela dupla.

Atualmente Dan está trabalhando como guia de caiaque em Santorini, na Grécia, e Nala frequentemente o acompanha nos passeios. "Vamos passar o inverno na Grécia. Depois, passaremos pela Rússia na primavera e seguiremos para a Tailândia", contou ele.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais