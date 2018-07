História da mulher que tentou resgatar as fezes e ficou presa na janela tem novidades

Ginasta amadora, mulher acreditava que podia recuperar pacote com fezes, mas ficou emperrada. Foto: Liam Smyth

Conhecido pelo encontro que teve com a mulher que ficou presa na janela de seu apartamento tentando recuperar um pacote de fezes, Liam Smyth deu novas informações a respeito do que se passou na ocasião no programa This Morning, do canal ITV, desta quarta-feira, 13.

Após voltar do banheiro, a mulher lhe contou que a descarga tinha parado de funcionar e que havia enrolado as fezes em papel e as atirado pela janela. “Falei para ela que íamos descer e recolher com uma sacola plástica, mas percebemos que o pacote estava preso”, conta Liam.

Ele explicou e mostrou o modelo de sua janela no estúdio do programa: ela tem duas superfícies de vidro (uma interna ao banheiro e outra que não se abre para a parte externa) e o fundo fechado. O pacote jogado esbarrou na superfície de vidro que impede que as coisas cheguem ao meio exterior e ficou no fundo. “Falei para quebrarmos a janela, mas ela, como era ginasta amadora, acreditou que podia pegar”, revela. Ela alcançou o pacote e passou para ele. Ele então o jogou pela descarga, que, dessa vez, funcionou.

A mulher, no entanto, ficou presa. “Estava puxando ela para tirá-la dali, mas ficou entalada”, conta. Assim, Liam chamou os bombeiros. “Não acho que eles acreditaram que era verdade”, afirma ele. Por outro lado, ele não lhes contou a versão verdadeira da história. “Falei que ela tinha deixado cair o celular”, disse.

Confira a entrevista de Liam no vídeo abaixo e também uma galeria sobre primeiros encontros que não foram muito bons: