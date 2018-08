Hipopótamo Fiona vai virar mural em prédio dos Estados Unidos

Fiona nasceu prematura e conquistou internautas com sua simpatia. Foto: Andrew Spear/The New York Times

Após completar um ano de idade, a hipopótamo Fiona, que encanta internautas desde o nascimento, vai ganhar um mural em um prédio da cidade de Ohio, nos Estados Unidos.

Na última segunda-feira, 9, o zoológico de Cincinnati e a organização ArtWorks anunciaram que estão trabalhando juntos para criar um mural gigante de Fiona.

Em julho, o simpático rosto da hipopótamo estará no edifício do Hospital Veterinário Rover the Rhine, no centro de Cincinnati. Para que o projeto se concretize, a ArtWorks está em busca de ideias.

Os artistas fãs de Fiona podem enviar até três propostas de arte, totalmente coloridas, para apreciação do júri até o dia 7 de maio. As inscrições devem conter Fiona e o zoo de Cincinnati.

Na fase seguinte, o público terá duas semanas para votar em uma das cinco propostas finalistas. O vencedor vai transformar a ideia em realidade com a ajuda dos artistas da ArtWork.

O público também está convidado para comprar ingressos e garantir um dia de participação na obra ao lado da equipe da organização.

Quem é Fiona? Uma hipopótamo fêmea que nasceu prematura - seis semanas antes do previsto - e precisou de cuidados especiais para crescer com saúde.

No começo, ela tinha de dormir acompanhada e precisava ficar em um ambiente regulado em 36ºC, pois não conseguia manter a temperatura corporal. Com o tempo, Fiona já dormia sozinha e se alimentava com uma mamadeira contendo um preparado de 2,85 litros.