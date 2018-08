Hipopótamo Fiona ganha livro infantil contando sua história

A popular hipopótamo Fiona vai ganhar um livro infantil contando sua história Foto: Andrew Spear/The New York Times

A popular hipopótamo Fiona, que conquistou as redes sociais com sua fofura e história de superação após nascer prematura no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, em 2017 como a menor hipopótamo a sobreviver, vai ganhar um livro infantil que conta a sua vida.

Escrito por Richard Cowdrey, nativo de Cincinnati que já apareceu na lista dos livros mais vendidos do jornal The New York Times por conta dos seus livros para crianças, ele levou a ideia até o zoológico, que adorou. “Quando um escritor que apareceu na lista do New York Times chega até você com uma ideia, você ouve”, disse Chad Yelton, diretor de marketing do zoológico, para a emissora norte-americana ABC.

O livro será lançado em 7 de agosto e Yelton acredita que isso vai inspirar ainda mais crianças pelo mundo. “Fiona claramente inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Como a menor hipopótamo a sobreviver, ela superou obstáculos após os primeiros meses de vida. Mas com o amor e cuidado da equipe do zoológico de Cincinnati e dos fãs dela ao redor do mundo, Fiona está cada vez melhor”, completou.