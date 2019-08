Heróis da DC ganham maior exposição de Lego do mundo e brasileiros poderão conferir

São Paulo receberá maior exposição do mundo de personagens da DC feitos de Lego. Foto: Reprodução/DC

Atenção você que é fã de Lego e dos personagens da DC Comics. Isso porque os principais heróis serão representados pelas peças de um dos brinquedos mais famosos do mundo.

A exposição, considerada a maior do planeta, ocorrerá na OCA - Museu da Cidade de São Paulo, no parque do Ibirapuera, a partir de setembro.

Os visitantes poderão conferir de perto 120 obras do artista Nathan Sawaya. A The Art of the Brick: DC Super Heroes vai recriar toda a mitologia do universo DC exclusivamente com peças de Lego, além dos principais vilões.

A partir do dia 12 de agosto, será possível adquirir os ingressos com antecedência pelo site. O valor da entrada é R$ 40.

Assista ao vídeo:

Serviço:

The Art of the Brick: DC Super Heroes

Quando: A partir de 13 de setembro a novembro

Horário: De terça a sexta, das 9h às 20h e sábados e domingos, das 9h às 19h.

Onde: OCA - Museu da Cidade de São Paulo

Endereço: No Parque do Ibirapuera, que fica na avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Vila Mariana.