Havaianas lança primeira linha ‘global pride’ para celebrar comunidade LGBT

Na semana do Orgulho LGBTQIA+, Havaianas lança linha em homenagem à comunidade Foto: Divulgação/Havaianas

A Havaianas decidiu lançar uma linha ‘global pride’ no mês do Orgulho LGBTQIA+. São chinelos, sandálias, bolsa, body que são estampados com as cores do arco-íris.

Além disso, dois modelos de broches coloridos fazem parte da composição dos produtos.

De acordo com a marca, 7% do valor das vendas serão destinados para projetos de combate à homofobia, como a All Out.

A intenção é fazer uma doação constante, uma vez que os materiais serão vendidos de forma permanente.

Orgulho LGBT: O que não dizer para pessoas trans?

Além dos modelos pride, a empresa também afirma que está ampliando a numeração dos calçados, do 46 ao 49, para promover maior inclusão.

“Nos últimos anos, avançamos muito no quesito diversidade em nossas comunicações, mas sabemos que essa é uma jornada longa. Entendemos que essa mudança funciona como uma cascata e é mais forte se for um compromisso de longo prazo”, avalia a CMO da Alpargatas, Fernanda Romano.

Em um dos modelos, detalhe para a bandeira arco-íris, que representa comunidade LGBTQIA+ Foto: Divulgação/Havaianas