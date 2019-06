Há 50 anos, atlas de educação sexual chegava às escolas da Alemanha

O primeiro atlas para esclarecimento sobre educação sexual foi distribuído em junho de 1969 nos colégios da então Alemanha Ocidental. Foto: Divulgação/Sexualkunde-Atlas

Na Alemanha de 50 anos atrás, a educação sexual já chegava às escolas. O primeiro atlas para esclarecimento sobre o tema foi distribuído em junho de 1969 nos colégios da então Alemanha Ocidental.

No Brasil, falar de sexualidade ainda é um tabu. Muitos pais têm receio de tocar no assunto com os filhos porque não foram treinados para isso. É aí que surge a insegurança. A reportagem do E+ publicou um material completo sobre como abordar sexualidade com os filhos. Você pode ter mais informações aqui.

Intitulada como Sexualkunde-Atlas (em português, Altas de educação sexual), a publicação alemã, editada pela Central Federal para Esclarecimento de Saúde (BZgA) gerou polêmica na época. Para muitos pais, educar crianças e adolescentes sobre sexo era ‘atravessar a linha vermelha’ da moral.

Enquanto isso era discutido no ocidente, na Alemanha Oriental, sob governo comunista, esse tema era abordado de forma menos inibida desde 1959.

A pedagoga e pesquisadora sexual Renate-Berenike Schmidt, de Freiburg, lembra que só em alguns estados alemães ocidentais, como em Hessen, existiam regulamentos relativos à educação seuxual. “Esclarecimento não estava em primeiro plano. Tratava-se de educação e modéstia”, afirmou em entrevista para a Deutsche Welle. O tema quase sempre ficava sob responsabilidade dos professores de religião ou até padres.

Embora tenhamos uma avalanche de informações na internet, para 80% dos jovens consultados pelos órgãos de saúde do país, a principal forma de se obter informações sobre sexo, contracepção ou gravidez é através das aulas com o atlas nas escolas. Para os meninos, segundo a pesquisa, essa foi até a principal fonte de esclarecimento.

A relatora para fomento da saúde e prevenção na conferência dos ministros da Educação da Alemanha, Beate Proll, considera a educação sexual nas escolas mais importante do que nunca. “Retificar aquilo que as redes sociais apresentam de forma distorcida. E sempre enfatizar que o que se vê nos sites pornôs da internet ou em outras mídias, por exemplo, não é uma representação fiel de amor e sexualidade, nem um ponto de referência verdadeiro”, ressalta. Para ela, o cenário ideal seria a combinação da educação clássica ao aprendizado social da sexualidade.