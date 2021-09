Guinness lança vídeo de curiosidades sobre os recordes de 2022; assista

A ginasta britânica Bethany Lodge, o norte-americano Zion Clark e o indiano Pratik Mohite tiveram seus recordes registrados Foto: Guinness Book

O Guinness World Records, que autentica os recordes pelo mundo, divulgou nesta quinta-feira, 16, um vídeo com alguns destaques das curiosidades que ocuparão as páginas da publicação de 2022. O lançamento do livro será no dia 15 de outubro.

Feitos impressionantes de animais e pessoas, que desafiam a natureza e a física, estão registradas nas imagens divulgadas pelo Guinness.

O norte-americano Zion Clark, que nasceu com Síndrome de Regressão Caudal e é atleta profissional de wrestling (luta livre), entrou para o Guinness World Records 2022 correndo os 20 metros mais rápidos com as mãos, em apenas 4,78 segundos. Sua meta é se tornar o primeiro atleta norte-americano a competir nos jogos olímpicos e paralímpicos em 2024, com o wrestling e a corrida em cadeira de rodas.

O indiano Pratik Mohite, 25, que faz musculação desde 2012, conquistou o título de fisiculturista mais baixo do mundo, com 1,02 metros de altura. Já os neozelandeses Maria Wattel e Oliver Richters são os fisiculturistas mais altos do mundo, com 1,82m e 2,18m, respectivamente.

Ainda no quesito altura, o canadense Olivier Rioux, 15, foi reconhecido como o jovem mais alto do mundo, com 2,26 metros de altura.

Laetitia Ky, da Costa do Marfim, usou seus próprios cabelos como corda para pular durante 30 segundos. Este é o segundo recorde da artista, que já detém a marca de mais saltos com o próprio cabelo.

A ginasta britânica Bethany Lodge, 28, quebrou o recorde de velocidade nos 100m dando cambalhotas em 42.64 segundos, além das mais rápidas cambalhotas para trás femininas: 5 em 30 segundos.

As gêmeas anãs mais velhas do mundo são Katharina e Elisabeth, da Alemanha, com 27 anos. Esses e outros recordes estão no vídeo do Guinness World Records 2022.