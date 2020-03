Guia de turismo flagra bicho preguiça dando à luz em cima de árvore

Preguiça de três dedos dá à luz em cima de árvore Foto: Reprodução Facebook/ Steven Vela

Um guia de turismo da Costa Rica conseguiu flagar o momento em que um bicho preguiça de três dedos dá à luz em cima de uma árvore. Steven Vela publicou em seu Facebook nesta quinta-feira, 26, o registro do nascimento do filhote e recebeu milhares de comentários e reações positivas.

"Uma preguiça de três dedos ter um bebé na natureza é algo que não se vê todos os dias", escreveu o homem.

Steven indica que o registro foi feito no distrito La Fortuna, na Costa Rica.

Os internautas ficaram felizes com as imagens que mostram um flagrante raro do mundo animal e ainda ficaram impressionados com o momento em que o filhote fica pendurado no ar apenas pelo cordão umbilical.

Após o filhote ser expulso do corpo da mãe e ficar suspenso, a mamãe preguiça acaricia e limpa sua cria.

Assista ao parto de um bicho preguiça em cima da árvore: