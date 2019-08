Guaxinim fica preso em grade de esgoto e precisa ser socorrido pelos bombeiros

Guaxinim ficou preso em grade de esgoto em Newton, Massachusetts Foto: HO / Newton Fire Department / AFP

O pedido de ajuda veio pouco depois das 10h da quinta-feira, 1, o que levou uma equipe de bombeiros a se vestir e apressar-se para uma área residencial em Newton, Massachusetts.

"Nós enviamos nosso departamento de resgate", disse o capitão Eric Fricke, do corpo de bombeiros de Newton, ao The Washington Post. "Eles têm as ferramentas e conhecimentos para libertar as pessoas das coisas."

Só que desta vez, os bombeiros não salvariam uma pessoa presa. O interlocutor, um ciclista que se dirigia para o trabalho, avistou um jovem guaxinim aflito preso em uma posição infeliz: estava firmemente encravado em uma grade de esgoto, a cabeça saindo de um dos pequenos buracos quadrados.

Mas o que os resgatadores pensaram seria rapidamente resolvido com aplicações de água e sabão, um método que Fricke disse que funciona "99% do tempo", se transformou em uma saga de quase duas horas que em certo ponto envolveu pelo menos oito pessoas trabalhando para libertar o bicho peludo.

"Foi uma operação e tanto", publicou no Twitter o corpo de bombeiros.

No momento em que os bombeiros chegaram ao guaxinim na manhã de quinta-feira, o animal já estava "preso há algum tempo", tuitou o departamento. Fotos mostraram o guaxinim indefeso olhando da grade, suas pequenas patas segurando a cobertura de metal em busca de apoio.

Uma vez que o guaxinim foi ensaboado com água e sabão, os bombeiros tentaram soltá-lo com um leve puxão. O animal frenético, agora coberto de espuma e levemente desalinhado, mal se mexia.

"Eu acho que muitos deles ficaram surpresos por ele não se soltar", disse Fricke.

Ainda assim, eles não desistiram. Em algum momento, a grade inteira foi removida da estrada e reposicionada em um trecho de grama próximo. Quando uma ambulância que estava na área parou no local, Fricke disse que os bombeiros foram criativos. Eles se inspiraram em uma técnica usada para remover os anéis presos dos dedos - que envolvem firmemente o fio dental ou a linha de pesca ao redor do dedo inchado para comprimi-lo - e tentaram envolver o guaxinim nos curativos médicos, disse ele. Isso não funcionou também.

"Aqueles caras, por mais que tentassem, não tinham realmente as ferramentas para libertar o guaxinim", disse Fricke.

Reforços foram necessários

O controle animal da cidade vizinha de Waltham, Massachusetts, a cerca de cinco quilômetros ao norte de Newton, foi chamado e o policial chegou junto com um veterinário, disse Fricke.

"O guaxinim acabou precisando ser sedado para poder relaxar o suficiente", disse ele.

Quando o guaxinim parou de lutar, os socorristas puderam finalmente libertá-lo. Fricke disse que Waltham Animal Control está mantendo o guaxinim para observação e o liberará de volta à vida selvagem depois que a sedação passar e estiver determinada a ser saudável.

"Todo mundo está feliz que houve um resultado positivo e eles foram capazes de tirá-lo", disse ele. "Com sorte, ele vai se recuperar e sair e viver sua vida."

A situação desconfortável do guaxinim foi "a primeira" para Fricke, que está no departamento de bombeiros de Newton há cerca de 15 anos. Mas nos últimos anos, tem havido vários incidentes relatados com as 'criaturas mascaradas' se colocando em situações semelhantes em todo o país. Guaxinins, que são conhecidos por comer quase qualquer coisa, às vezes entram em esgotos em busca de comida.

Em 2016, foi necessário o controle de animais em Northampton, Massachusetts, cerca de 160 km a oeste de Newton, cerca de meia hora para libertar um guaxinim usando gordura para cozinhar, informou a UPI. Um ano depois, um guaxinim particularmente pesado que provavelmente estava "comendo muito bem" também precisou ser resgatado de uma grade de esgoto, disse a polícia em Zion, Illinois. No ano passado, um guaxinim preso em Dover, Ohio, conseguiu se libertar depois que a polícia levantou uma grade do chão, o Akron Beacon Journal relatou.

Os guaxinins podem não ficar presos nas redes de esgoto todos os dias em Newton, mas Fricke disse que o corpo de bombeiros recebeu sua parcela de telefonemas estranhos sobre os animais que precisam de ajuda. Ele disse que os bombeiros resgataram recentemente um grupo de filhotes de perus que perambulou por um dique de tempestade e caiu.

"Quando as pessoas não sabem a quem mais ligar ou o que fazer, elas tendem a chamar o corpo de bombeiros", disse ele. "Não é incomum que recebamos chamadas que são meio fora do comum".