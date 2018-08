Guaxinim chama atenção da internet ao escalar prédio de 25 andares

Guaxinim levou cerca de 20 horas para alcançar o topo de um prédio de 25 andares. Foto: skeeze/Pixabay

Por cerca de 20 horas, a internet acompanhou a saga de um guaxinim que escalou um prédio de 25 andares em Saint Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. A aventura foi acompanhada e relatada pelo repórter Tim Nelson, da MPR News, e por internautas que torciam para que o animal saísse dali bem.

Tudo começou ainda na segunda-feira, 11, quando o animal foi visto perto de um ninho de pombos no alto de um prédio e ficou preso.

Depois, ele pulou para o telhado de uma construção vizinha de dois andares e, em seguida, começou a subir as paredes de uma torre ainda maior.

Enquanto isso, as pessoas acompanhavam, da calçada, a fuga feita com destreza.

The #mprraccoon has rescued itself. Sort of. Now it's climbing the skyscraper next door. pic.twitter.com/YD8jalkrrM — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junho de 2018

Depois que o repórter tuitou sobre o caso, e a hashtag #mprraccoon se disseminou pelo país, chegando ao Trending Topics do Twitter, o guaxinim virou um 'herói' na internet.

Um internauta tirou uma foto do animal do 13º andar do edifício.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 de junho de 2018

Até James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia - filme que conta com um guaxinim no elenco - tuitou sobre o bichinho e disse que doaria mil dólares a uma instituição de caridade caso alguém salvasse o animal. "Não consigo lidar com isso. Pobre garoto", disse.

I'll donate a thousand bucks to the non political charity of choice to anyone who saves this raccoon. I can't handle this. Poor dude. https://t.co/2F5reAKkKa — James Gunn (@JamesGunn) 12 de junho de 2018

As pessoas pediram ajuda ao centro de reabilitação de animais selvagens do Estado de Minnesota e ao controle de animais de Saint Paul. De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros local, era muito arriscado enviar uma pessoa para salvar o guaxinim, mas uma equipe montou armadilhas no telhado da torre para o caso de o animal chegar lá. E ele chegou.

Especialistas em controle de animais colocaram comida aromática no telhado a fim de que ele seguisse o cheiro e fosse capturado em segurança.

Deitado perto de uma janela no 23º andar, o guaxinim escalou os dois últimos patamares do prédio e chegou ao topo na madrugada desta quarta-feira, 13. O momento foi registrado por outro internauta. Final feliz para ele e de alívio para quem acompanhou tudo.