Guardas florestais da Austrália encontram crocodilo com mais de 4 metros

Crocodilo gigante foi encontrado em lago na Austrália. Foto: Facebook/ParksandWildlifeNT

Crocodilos costumam causar medo em muitas pessoas. Imagina se for um crocodilo gigante?

No último domingo, 8, guardas florestais encontraram e capturaram um crocodilo em uma propriedade privada de Katherine, norte da Austrália. Entretanto, não se tratava de um crocodilo comum: ele tinha 4,7 metros de comprimento.

"Ele foi removido para evitar que chegasse até áreas mais populosas e tivesse contato com humanos", explicou a Guarda Florestal responsável pela captura no Facebook.

Os guardas parecem ter ficado impressionados com o tamanho do animal, tanto que posaram ao lado do crocodilo para dar uma dimensão do tamanho.