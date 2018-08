Grupo paramilitar impedirá carícias entre gays durante Copa do Mundo

Um grupo de ultranacionalistas russos promete patrulhar as ruas de Rostov durante a Copa do Mundo para evitar carícias entre homossexuais Foto: Mikhail Voskresensky/Reuters

A cidade de Rostov, na Rússia, será patrulhada por um grupo paramilitar de cossacos com o objetivo de garantir que casais homossexuais não troquem carinhos em público durante a Copa do Mundo, informou nesta segunda-feira, 4, o jornal The New Times.

De acordo com a publicação, cerca de 300 membros deste grupo se juntarão à polícia russa para aplicar a lei contra a "propaganda" homossexual aos menores de idade, ou seja, proibindo que casais do mesmo sexo se beijem, abracem ou andem de mãos dadas.

"Se virmos dois homens se beijando, diremos à polícia, então caberá à polícia decidir o que fazer", disse o líder do grupo paramilitar, Oleg Barannikov.

O grupo é leal ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles são conhecidos no território russo pela violência, como a forma bruta que com a qual reprimiram os protestos no dia em que Putin iniciou o seu quarto mandato presidencial.

Com pouco mais de um milhão de habitantes, Rostov é uma das 11 cidades sedes da Copa do Mundo de 2018. Ela irá receber cinco jogos do Mundial, sendo um deles Brasil e Suíça, no dia 17 de junho, além de um dos confrontos das oitavas de finais.