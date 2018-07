Grupo de senhoras dança ‘Single Ladies’ para salvar cancha de bocha

Um grupo de senhoras australianas dançou 'Single Ladies' como forma de protestar o fechamento das canchas de bocha de um clube em Melbourne. Foto: Pixabay / dany003

Como chamar a atenção para salvar suas canchas de bocha de uma iminente demolição? É só adaptar uma música da Beyoncé que vai viralizar na internet! Foi o que um grupo de senhoras da cidade de Melbourne, na Austrália, fez: elas criaram uma paródia da música Single Ladies para protestar contra a decisão da prefeitura da cidade de demolir as canchas de bocha de um clube público para a construção de quadras de basquete e netball.

Com mais de 500 mil visualizações no Facebook no último sábado, 29, o vídeo atraiu a atenção da mídia local e fez com que a prefeitura adiasse a audiência que vai decidir pela demolição ou não das canchas.

Chama a atenção a criatividade na adaptação da letra: “all the single ladies” virou “all the bowling ladies” (todas as moças da bocha) e “cause if you liked it then you should've put a ring on it” se tornou “cause we’re bowlers and you can’t take this away from us” (porque nós somos jogadoras de bocha e vocês não podem tirar isso da gente).

Denise Wallish, uma das responsáveis por reescrever a letra da música, falou em entrevista à emissora ABC que só ela e outra senhora conheciam a música de Beyoncé. “O mais complicado foi a coreografia e ensinar as outras mulheres a dançarem, mas conseguimos filmar o vídeo em uma tarde”, disse Wallish.

Assista:

