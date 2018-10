Grupo de mulheres cria games com temáticas femininas

Treze mulheres participam do 'Girl Games', grupo de capacitação para criação de jogos com temáticas femininas. Foto: Divulgação/Goethe-Institut

Um grupo de mulheres, formado por 13 jovens brasileiras, alemãs, argentinas, bolivianas, colombianas e peruanas, participa do projeto Girl Games. O Goethe-Institut de São Paulo e a revista internacional SOFA realizam, desta segunda-feira, 29, até o dia 10 de novembro, uma vivência de duas semanas voltada para o aprendizado prático de programação e desenvolvimento de jogos digitais. As jovens deverão criar games de temáticas femininas e narrativa atuais.

Atualmente, 51% do mercado consumidor de games é composto por mulheres. Mas o universo dos jogos é voltado para o mundo masculino. “Já há algum tempo temos realizado projetos relacionados a games e notamos desde o início uma predominância na participação de homens. Procuramos saber o porquê e descobrimos que muitas mulheres interessadas não se inscreviam porque não se achavam suficientemente capacitadas para atuar nesta área, ou porque não achavam que seriam selecionadas apenas porque eram mulheres”, avalia Simone Malina, responsável pelo Marketing e Comunicação do Goethe-Institut São Paulo.

Ao longo de duas semanas, as participantes terão encontros com profissionais da área como Brie Code, desenvolvedora de games e que já trabalhou na série Assassin’s Creed. “Queremos que os jogos retratem também a realidade das mulheres e que elas possam inserir sua narrativa nos games”, ressalta Simone Malina.

Mulheres participarão do 'Women Game Jam', que ocorrerá no Goethe-Institut SP, em novembro. Foto: Divulgação/Goethe-Institut

Além do workshop, o projeto Girl Games inclui a parceria com a Women Game Jam. De 2 a 4 de novembro, no Goethe-Institut São Paulo, quarenta mulheres com experiência na área vão desenvolver jogos digitais com o grupo de jovens durante 48 horas do evento.

O resultado será apresentado em 10 de novembro, no SP_Urban Digital Festival, que ocorrerá no Museu da Imagem e do Som (MIS). O público poderá jogar os games criados e o material será projetado na fachada do edifício da Fiesp, na avenida Paulista. Quem passar pela via entre os dias 11 e 26 de novembro poderá ver o trabalho das aspirantes à programadoras.