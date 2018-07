Grupo de aposentadas tricota roupinhas para galinhas não sentirem frio

Galos e galinhas ganharam suéteres tricotados por aposentadas. Foto: www.facebook.com/princepeep/

Um grupo de senhoras aposentadas que vive numa casa de repouso em Boston, nos Estados Unidos, resolveu usar suas habilidades com tricô para fazer suéteres para aquecer galinhas que vivem próximas ao local.

A ideia surgiu no ano passado, durante um bazar de um clube de tricô na comunidade Fuller Village, em Milton, uma cidade próxima à Boston. Uma das visitantes era Erica Max, a diretora de uma organização de educação para crianças sem fins lucrativos que também é o lar de algumas galinhas.

"Nós começamos a conversar sobre as galinhas sentirem frio, porque ela estavam ficando mudas. E quando elas ficam mudas, elas começam a perder as penas, e acabam com um grande problema se o tempo fica muito frio", disse Erica ao site The Dodo. "Então, uma coisa levou a outra, e elas [as senhoras] se voluntariaram para costurar alguns suéteres para as galinhas", completou.

A tarefa não foi tão fácil assim, pois tricotar suéteres para galinhas não é como tricotar para humanos. Uma senhora em particular estava determinada a fazer um suéter que servisse em Prince Pete, o menor galo que há no grupo. "Ele é tão pequeno, que os outros suéteres ficariam enormes nele. Então ela me trouxe suéter atrás de suéter, até que conseguiu um que cabia perfeitamente", relembrou Erica. As senhoras ainda contaram com a ajuda da internet pois, inexplicavelmente, há instruções de como fazer uma roupinha de galinhas neste site.

Depois de terem ficado quentinhas, as galinhas estão colocando mais ovos, e as senhoras têm gostado muito de passar o tempo tricotando roupinhas para as aves, como mostra o vídeo abaixo: