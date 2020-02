Grupo canta ‘Baby Shark’ para criança no metrô durante carnaval; veja

Um vídeo com foliões cantando a música 'Baby Shark' está fazendo sucesso na internet Foto: Twitter / @rolealeatorio

Amada por alguns e odiada por outros, não há como negar que a canção Baby Shark é conhecida pela público infantil. E ela chegou até no carnaval. Um vídeo com um grupo de foliões cantando a música para uma criança no metrô está fazendo sucesso na internet.

A cena aconteceu no Rio de Janeiro, e é possível ver no vídeo um grupo de homens que canta a música para uma menina, sentada no colo de um adulto. Ela começa a música, com os trechos “baby shark”, “mama shark” e outros, enquanto eles completam a canção.

Com mais de três milhões de visualizações no Twitter, o vídeo tem gerado vários comentários nas redes sociais. “Objetivo, odiar o Brasil. Obstáculo, os brasileiros”, disse a usuária BBB’ista.

"O povo brasileiro podia ser legal assim todo dia", disse a internauta Brenda Sueli. "Eu puxei Baby Shark no "metrô" indo pro bloquinho em Belo Horizonte e foi ótimo também", comentou o usuário Danielson Carlos, indicando que a música chiclete também marcou presença no Carnaval.

Além do vídeo, também surgiram na internet algumas fotos de crianças fantasiadas de tubarões, que seriam os “baby sharks”, ou bebê tubarão, da vida real. Confira:

