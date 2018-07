Grávidas fazem sessão de fotos vestidas como princesas da Disney

Imagens foram feitas por casal de fotógrafos que haviam perdido um bebê no início da gestação Foto: brusalvate/Pixabay

Muitas garotas já pediram a seus pais uma festa de aniversário 'das princesas', mas um grupo de cinco grávidas norte-americanas mães decidiram participar de uma ideia parecida já na vida adulta. Elas posaram para um projeto de um casal de fotógrafos vestidas como as princesas Branca de Neve, Cinderela, Bela e Tiane (de A Princesa e o Sapo), da Disney.

As imagens foram feitas pelo casal de fotógrafos norte-americanos Victor e Marie Luna. Ambos têm uma produtora de fotos especializada em gestantes e recém-nascidos. Os dois chamaram ex-modelos, que toparam na hora. "Entre as trocas de roupas, os retoques nas maquiagens, as pausas para fazer xixi e uma mãe quase dando à luz, conseguimos fazer um ensaio lindo", disse o casal ao Huffington Post.

Veja a mãe Bela:

Mãe Branca de Neve

Mãe Cinderela

Mãe Jasmine

Mãe Tiana

Ao site Popsugar, eles contaram que, ao criar a empresa no ano passado, decidiram se especializar apenas em fotografias de grávidas e bebês por não conseguirem gerar uma criança. Um ano depois, Marie Luna conseguiu engravidar, mas perdeu a criança após oito semanas de gestação. Bolar o ensaio da Disney foi uma forma de superar a tristeza.

"Foi um projeto divertido porque sou uma grande fã de clássicos e filmes", disse a fotógrafa ao site. Sobre as imagens, ela ressalta a importância da experiência de estar grávida. "É um momento tão doce e bonito na sua vida, um momento que nem todas podes experienciar. É um momento a ser celebrado", afirma.