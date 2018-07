Grávida faz ensaio fotográfico emocionante para incluir marido nas imagens

Nicole e Wesley vivem a mais de 11 mil quilômetros de distância Foto: Torsten Mangner/ Flickr https://www.flickr.com/photos/alphaone/2916236666/

Nicole Bedwell tem 19 anos, mora no Texas e, como muitas grávidas, desejava fazer um ensaio fotográfico ao lado do marido, o militar da marinha Wesley Bedwell, de 21. O rapaz, no entanto, foi alocado em uma missão no Japão durante toda a gravidez da filha, que será chamada de Pyper. A solução para uni-los nas imagens está viralizando na internet.

"Um mês após descobrirmos que eu estava grávida, ele foi transferido", contou Nicole ao site Inside Edition. "É nosso primeiro bebê. Por sorte, eu tive uma boa gravidez, mas ainda assim é ruim isso", disse a jovem.

A imagem em questão, feita pela fotógrafa Traci Lynn, é uma montagem na qual Wesley, ajoelhado no que parece ser uma base militar, toca a barriga de Nicole, que está de pé em um campo com flores típicas do Texas.

Ao site da revista Cosmopolitan, a fotógrafa descreve a ideia do ensaio. "Nicole expressou o quão chato foi quando Wesley foi transferido, então decidimos que queríamos ele nas fotos de alguma forma", diz Traci. "Nicole pediu para ele posar do jeito em que aparece e enviar a foto para eu fazer uma montagem no Photoshop. Coloquei as imagens dos dois lado a lado para mostrar a diferença entre os locais. A 11 mil quilômetros de distância, eles esperam juntos por Pyper", afirmou a fotógrafa.

Nicole revela que ficou muito emocionada com o resultado. "Eu chorei, nossas famílias choraram. É muito tocante ter meu marido longe durante toda a gravidez, então o fato de Traci ter conseguido incluir Wesley na sessão de fotos foi muito tocante. Nunca teremos nosso primeiro filho de novo. Wesley é minha família, então tê-lo nas imagens tocou meu coração. Me fez feliz", confessou a grávida ao site Inside Edition.

Em outra foto, a mãe aparece deitada com uma roupinha de bebê cuja estampa diz: "Eu sou o presente que o papai deixou para a mamãe antes de ser transferido".

Uma outra imagem mostra Nicole segurando sapatinhos de bebês e um pingente no qual está escrito: "Eu pertenço a um marinheiro".

Nicole também segura um retrato do marido, vestido com uniforme de marinheiro, enquanto posa no campo de flores.

Maternidade. Segundo o site Inside Edition, Wesley conseguiu voltar aos Estados Unidos para ficar uma semana com a esposa. Nesse meio tempo, Nicole deu à luz, no dia 13, como conta Traci em sua página no Facebook.

A pequena Pyper nasceu com problemas de respiração, mas já mostra melhoras. E a mãe, Nicole, mostrou imagens da pequena: