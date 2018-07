Grávida faz ensaio e fotógrafa inclui marido, que está em missão militar

Prestes a dar a luz, Veronica Phillips fez um ensaio que honrou a presença de seu marido, que está em missão militar fora dos EUA Foto: facebook.com/JenniferArielPhotography

Prestes a dar a luz, a americana Veronica Phillips fez um ensaio fotográfico para registrar a forma de seu corpo ao final da gestação. Mas, se na maioria desses ensaios o pai da criança está presente, dessa vez foi diferente. Brandon Phillips é do exército americano e está em função em outro país. Ele não pode estar fisicamente nas fotos, e tampouco estará no nascimento do filho.

Veronica quis incluir seu marido nas fotos, de alguma forma. Como contou a fotógrafa Jennifer McMahon do BuzzFeed News, a principio a mãe vestiria a jaqueta militar de seu marido para alguns cliques, mas a ideia evoluiu e ela acabou pedindo a Jennifer algumas ideias para deixar o marido mais presente no ensiao. A fotógrafa conseguiu fazer uma montagem emocionante e divulgou a história de Veronica e Brandon. A publicação teve mais de 5 mil compartilhamentos.

Veja mais fotos do ensaio de Veronica: