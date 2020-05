"Gratidão" e "vamos superar" são as expressões mais usadas no Twitter desde início da pandemia

Diante de um cenário tão nebuloso quanto o da pandemia do novo coronavírus, parece difícil perceber que somos gratos por alguma coisa. No entanto, desde o início do surto da covid-19 pelo mundo, algumas pessoas estão refletindo mais sobre a vida e expressando suas emoções nas redes sociais.

De acordo com levantamento interno do Twitter, o termo "obrigado/a" (e suas variações como “brigado”, “brigada”, “grato”, “grata”, “agradecido”, “agradecida”) foi citado em quase 10 milhões de Tweets de 1º de março a 20 de abril deste ano. Considerando o recorte de um mês, o termo foi 49% mais utilizado entre 23 de março e 20 de abril do que no período entre 1º e 29 de fevereiro deste ano - antes de a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretar a pandemia.

Outras expressões de empatia e solidariedade também apresentaram crescimento em menções nas conversas no Twitter na mesma base de comparação. São elas: "estamos juntos nisso" (154% de alta), "vamos superar" / "isso vai passar" (82%) e "gratidão" (10%).

Para destacar e incentivar as conversas de positividade e apoio em meio ao contexto atual, o Twitter lança um novo emoji especial, ativado usando as hashtags #obrigado, #obrigada e #gratidão. Confira: